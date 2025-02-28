Для жителей Калининградской области готовы запустить «Балтийскую ипотеку»

Специальную ипотеку могут запустить для жителей Калининградской области
Экономика

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что для жителей региона могут запустить специальную ипотеку. Также власти рассматривают возможность введения надбавок к зарплатам, сообщает РБК.

Беспрозванных отметил, что в правительстве просчитывают стоимость «Балтийской ипотеки». Это необходимо из-за роста стоимости квадратного метра жилья, к которому привели логистика и турпоток.

Что касается надбавок к зарплатам, эти средства будут выделяться из федерального бюджета. Ключевой вопрос, по мнению губернатора, какое влияние это окажет.

«Есть риски того, что мы это сделаем, а цены опять вверх поднимутся. Второе — считают, какой объем средств — это все-таки серьезные средства федеральные», — заявил Беспрозванных.

Ранее инвестор в сфере недвижимости Ксения Аверс отметила, что высокие ипотечные ставки усложнили покупку квартир, но глобального обрушения цен не предвидится. Эксперт уверена, что рынок недвижимости продолжит функционировать, несмотря на слухи о возможных банкротствах крупных застройщиков.