Для жителей Калининградской области готовы запустить «Балтийскую ипотеку»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что для жителей региона могут запустить специальную ипотеку. Также власти рассматривают возможность введения надбавок к зарплатам, сообщает РБК .

Беспрозванных отметил, что в правительстве просчитывают стоимость «Балтийской ипотеки». Это необходимо из-за роста стоимости квадратного метра жилья, к которому привели логистика и турпоток.

Что касается надбавок к зарплатам, эти средства будут выделяться из федерального бюджета. Ключевой вопрос, по мнению губернатора, какое влияние это окажет.

«Есть риски того, что мы это сделаем, а цены опять вверх поднимутся. Второе — считают, какой объем средств — это все-таки серьезные средства федеральные», — заявил Беспрозванных.

Ранее инвестор в сфере недвижимости Ксения Аверс отметила, что высокие ипотечные ставки усложнили покупку квартир, но глобального обрушения цен не предвидится. Эксперт уверена, что рынок недвижимости продолжит функционировать, несмотря на слухи о возможных банкротствах крупных застройщиков.