Инвестор честно ответила, что произойдет с ценами на квартиры в 2025 году

Инвестор в сфере недвижимости Ксения Аверс поделилась своими взглядами на будущее российского рынка жилья. Она подчеркнула, что высокие ипотечные ставки усложнили покупку квартир, но глобального обрушения цен не предвидится. Эксперт уверена, что рынок недвижимости продолжит функционировать, несмотря на слухи о возможных банкротствах крупных застройщиков, таких как «Самолет», сообщает NEWS.ru .

Аверс отметила, что с прекращением массовой льготной ипотеки сохранилась семейная ипотека, что позволит сохранить спрос, хотя и на значительно меньшем уровне. Объемы нового строительства снижаются, так как многие проекты, заложенные до специальной военной операции, приостановлены. Все это может привести к дефициту жилья среднего класса и бизнеса в будущем. В отличие от этого, рынок элитной недвижимости демонстрирует стабильный рост цен благодаря спросу со стороны покупателей, располагающих наличными.

Сбалансированность спроса и предложения, по мнению Аверс, предотвращает обвал цен — они лишь слегка снижаются, но резкого падения не будет. Некоторым застройщикам приходится строить в убыток, так как из-за падения рубля и роста цен на комплектующие, себестоимость их проектов возросла. Это создает предпосылки для некоторых из них предлагать скидки на новые проекты экономкласса.

Для людей, нуждающихся в жилье, Аверс посоветовала не брать кредиты по высоким рыночным ставкам, если отсутствует возможность воспользоваться семейной ипотекой, поскольку это нецелесообразно. Сложности на рынке жилья сохраняются, но возможности для сделок все же есть.

Если человек планирует жить в новой квартире 20 лет и не намерен переезжать, он может рассмотреть субсидированную ипотеку от застройщика, несмотря на то, что стоимость жилья может увеличиться. Однако этот выбор не всегда выгоден, так как последующая продажа квартиры может вызвать убытки. Вместо этого лучше рассмотреть аренду жилья, а сбережения вложить в депозит или облигации, чтобы получать доход, или даже в криптовалюту, если есть экспертиза. Снижение ипотечных ставок в будущем также является вероятностью.

Что касается рынка недвижимости, то в отличие от Китая, где падение цен произошло из-за перенаселенности городов, Россия не сталкивается с такой проблемой, хотя некоторые районы могут увидеть снижение цен, особенно на некачественные новостройки. Вторичное жилье может подняться в цене, если семейную ипотеку расширят на этот сегмент. В случае, если отечественный рынок начнет развиваться по аналогии с Турцией, где люди инвестировали в недвижимость из-за инфляции и увеличивающегося спроса, может возникнуть другая динамика цен. В России цены удерживаются из-за инфляционных процессов, поэтому ни продавцы, ни покупатели не спешат расставаться с активами.

Цены на квартиры остаются стабильными, и обвала не ожидается, если не произойдет банкротство крупного застройщика. В Минстрое призвали заморозить цены, но девелоперы могут предлагать скидки, особенно при наличной оплате. Рекомендуется покупать квартиры, которые сдаются в ближайшее время, чтобы избежать рисков задержек.

«Сейчас очень много программ с рассрочкой, когда можно заплатить 10–20% от стоимости жилья в качестве первого взноса застройщику, а не банку и дальше платить, например, по 50–100 тысяч рублей в месяц», — предложила Аверс в качестве альтернативы ипотеке.