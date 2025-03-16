Для иностранных агентов зарегистрировали 500 рублевых спецсчетов

Около 500 спецсчетов в рублях зарегистрировали для иностранных агентов. Туда будут направлять все их выплаты и доходы, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный анализ реестра иноагентов.

Почти все специальные счета появились 1 марта. В этот день заработал закон о том, что все выплаты иноагентам должны отправляться туда.

Около 410 таких спецсчетов создали для физических лиц. Эта цифра — 75% от количества людей, признанных в России иноагентами.

Спецсчета открыли для популярных журналистов, политиков, артистов и других людей, попавших в реестр иноагентов. Также около 90 спецсчетов создали для юридических лиц.

Теперь прибыль за использование интеллектуальной собственности, доходы от продажи и сдачи в аренду жилья, процентов по вкладам и другие выплаты будут направляться сюда. Снять деньги со спецсчета человек или юрлицо сможет только когда перестанет быть иноагентом. До того момента средства заморожены. При этом их могут списать в случае наличия долгов перед страной, алиментам, другим обязательствам.