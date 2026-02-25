Дискаунтеры набирают популярность в России

Продуктовые дискаунтеры и хард-дискаунтеры становятся все более популярны среди российских покупателей. Покупателей привлекают более низкие цены, чем в супермаркетах, сообщает «Коммерсант» .

Магазины с упрощенной выкладкой товаров предлагают ограниченный ассортимент, размещая товары в коробках или на поддонах. Они имеют мало сотрудников и минимальные маркетинговые затраты. Это снижает расходы ритейлеров и позволяет устанавливать низкие цены. Потребители довольны, так как для них важны цена и качество продуктов, а не дополнительные услуги.

Как отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, формат «жестких дискаунтеров» сегодня является одним из самых быстрорастущих сегментов продовольственной розницы в стране. согласно итогам I полугодия прошлого года, выручка дискаунтеров превысила 642 млрд рублей (+27%). Они примерно вдвое опережают темпы роста выручки остальных форматов.

За последние пять лет доля дискаунтеров в сегменте продовольственной торговли выросла более чем в 2 раза, достигнув приблизительно 6% от общего оборота продуктовой розницы.

