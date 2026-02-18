Даже фастфуд закрывается: небольшие кафе и доставка еды терпят крах

Эксперт Неживой: кафе массово закрываются, так как люди стали больше экономить

Массовое закрытие небольших кафе и сервисов доставки связано не столько с арендой и налогами, сколько с резким падением потребительского спроса, сообщил РИАМО руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой.

«Если сравнить цены на готовую еду в ресторане у дома или в сервисах доставки (в тех же дарксторах) со стоимостью продуктов и временем на самостоятельное приготовление, разница окажется существенной. Очень существенной», — отметил Неживой.

Он указал, что сейчас общероссийский тренд таков: потребительский спрос падает. Центробанк называет это охлаждением экономики, но, по сути, переохлаждение уже наступило.

«Реакция потребителя в этой ситуации очевидна — люди начинают экономить на всем, откладывая деньги на будущее, на черный день. Все возможные дополнительные траты стараются исключить из бюджета, в том числе и расходы на готовую еду. Мы дошли до того, что закрываться стал даже фастфуд. Очень много предприятий закрылось, возьмем тот же „Ростикс“. Сейчас и Burger King во многих местах сворачивается. Все это говорит о том, что народ затянул пояса», — отметил руководитель оперштаба профсоюза.

По оценке Неживого, тенденция тревожная. Она показывает, что денег в экономике мало, начали расти долги по зарплатам, и это сразу же аукнулось.

«Фирмы понесли убытки, многие ушли в минус, кредиты стали неподъемными, деньги — дорогими. Все это эхом отозвалось на потребительском рынке», — добавил эксперт.

