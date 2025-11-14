Dior зарегистрировал товарный знак в России

Французский бренд Dior, ушедший из России, зарегистрировал товарный знак в Роспатенте. Компания будет продавать ювелирные украшения, сообщает «Осторожно, Москва» .

Наименование товарного знака — «Gem Dior». Он зарегистрирован по классу № 14.

Согласно данной классификации, бренд сможет продавать в России ювелирные изделия и часы.

Права на товарный знак «Gem Dior» французская компания получила до 2034 года.

Ранее изготовитель элитных часов Rolex запатентовал товарный знак в России. Он сможет производить ремонт и обслуживать часы в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.