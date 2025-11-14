Dior зарегистрировал товарный знак в России
Фото - © Sergakoff / Фотобанк Лори
Французский бренд Dior, ушедший из России, зарегистрировал товарный знак в Роспатенте. Компания будет продавать ювелирные украшения, сообщает «Осторожно, Москва».
Наименование товарного знака — «Gem Dior». Он зарегистрирован по классу № 14.
Согласно данной классификации, бренд сможет продавать в России ювелирные изделия и часы.
Права на товарный знак «Gem Dior» французская компания получила до 2034 года.
Ранее изготовитель элитных часов Rolex запатентовал товарный знак в России. Он сможет производить ремонт и обслуживать часы в РФ.
