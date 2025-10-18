Изготовитель элитных часов Rolex запатентовал товарный знак в России

сегодня в 16:12

Роспатент зарегистрировал товарный знак швейцарского изготовителя элитных часов Rolex в РФ. Заявку компания подала 22 января 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию своего корреспондента.

Товарный знак зарегистрирован на 10 лет. Отсчет срока начинается с даты подачи заявки на патент.

Rolex зарегистрировала товарный знак по классу №37. Он позволяет производить ремонт и обслуживать часы.

3 октября Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Rolex. При этом с марта 2022 года фирма не экспортирует свои изделия в РФ.

