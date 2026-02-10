Депутат назвал недостижимой зарплату в 1 млн рублей для большинства россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что большинству россиян не стоит рассчитывать на зарплату в 1 млн рублей в месяц, поскольку такие доходы доступны лишь высококвалифицированным и востребованным специалистам, сообщает Газета.ru .

«Большинству людей такие доходы недоступны. Надо быть не просто очень хорошим, но и очень востребованным специалистом, который при этом умеет себя продавать», — отметил Делягин.

Он добавил, что, по данным ВШЭ, 60% россиян в позапрошлом году имели доходы 40 тыс. рублей или меньше, что значительно ниже реального прожиточного минимума.

По информации Росстата, в 2025 году зарплату от 1 млн рублей получали более 45 тыс. россиян. Больше всего таких сотрудников работали в ИТ и коммуникациях — 9,9 тыс. человек, в торговле — 6,7 тыс., в финансовой сфере — 6,2 тыс., а в промышленности — 6,4 тыс. человек.

