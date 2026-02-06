Денисов: экономически Европа заинтересована в Китае и наоборот

«Переплелось международное производство, а для Китая в особенности — он очень глубоко внедрен во внешний рынок, причем и туда, и обратно. Ведь он на своей территории создает многомиллиардные инвестиционные проекты с участием иностранного капитала. С этого и началась китайская реформа открытой политики — с официальных экономических зон. Второй фактор, который все всегда подразумевали, но вслух не говорили, а сейчас это кладется на бумагу — это емкость рынка. Потому что сейчас производственные мощности больше, чем потребительские. У того же самого Си Цзиньпина Китай фигурирует как мощная экономическая держава с „близким к необъятности внутренним рынком“. Вот что такое Китай для Европы», — рассказал Денисов во время круглого стола о проблемах взаимоотношений США, Китая и Евросоюза и их влиянии на Россию.

Он отметил, что в целом будет верным и обратное утверждение, у Китая и европейских стран очень большая взаимная экономическая заинтересованность.

Денисов подчеркнул, что европейцы заметно уменьшили свою риторику о защите прав человека в Поднебесной.

