Деньги родным под вопросом: как банки проверяют переводы

Российские банки начали проверять родственную связь клиентов с получателями крупных переводов. В каких случаях это может вызвать подозрение и дополнительную проверку со стороны финансовой организации, рассказала РИАМО консультант по финансам и налогам Светлана Вохмянина.

Небольшие разовые переводы между родными обычно вопросов не вызывают. Однако крупные суммы (от 50 тыс. руб.) или систематические операции, даже незначительные, могут запустить процедуру проверки, отмечает эксперт. Ключевым для банка является цель перевода.

Если деньги отправляются в качестве оплаты за работу или услуги, это уже считается доходом получателя и должно облагаться налогом. В случае, когда услуги оказывает самозанятый, к переводу обязательно нужно прикреплять чек, без этого операция может быть признана незаконным обналичиванием или уходом от налогов, напоминает Вохмянина.

По закону без ограничений и налогов можно переводить средства близким родственникам: супругам, родителям и детям. Даже если такая операция вызовет вопросы у автоматизированной системы банка, ее легко оспорить, предоставив документы, подтверждающие родство.

Эксперт обращает внимание, что указываемая в комментарии к переводу причина («за подарок», «на лечение») не имеет решающего значения — банк все равно может запросить подтверждающие документы для своей проверки. Поэтому при крупных переводах лучше заранее быть готовым объяснить их происхождение, добавляет консультант по финансам.

