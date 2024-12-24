«Деньги должны быть красивыми, как новый смартфон»: зампред ЦБ о новых купюрах

В 2025 году в России должна появиться обновленная купюра в 1000 рублей с изображением теплохода «Метеор». Заместитель председателя Банка России Сергей Белов рассказал, зачем меняют дизайн банкнот, откажемся ли мы полностью от наличных денег и для чего выпускается новая купюра в 10 рублей, сообщает kp.ru .

Как объяснил замглавы ЦБ, модификация банкнот происходит раз в 10-15 лет для защиты от подделок, так как технологии развиваются, и фальшивомонетчики не дремлют. Хотя в последнее время подделывать деньги стали реже: так, в 2023 году из миллиона рублевых банкнот выявили всего две поддельные.

«Во-вторых, деньги должны быть красивыми и современными, чтобы их хотелось держать в руках так же, как новый смартфон», — отметил Белов.

По его словам, банкноты — это визитная карточка страны, поэтому дизайну уделяется такое внимание. Для этого в Банке России есть консультативный совет, который помогает выбирать достопримечательности, наиболее популярные у россиян.

При этом замена старых банкнот на новые идет постепенно — по мере изъятия из обращения изношенных купюр. Гознак печатает деньги, ЦБ выдает их банкам, а те — клиентам, и наполняют банкоматы. Старые банкноты уничтожаются.

Срок жизни купюр разный: если 100 рублей не живут дольше трех лет, то 5000 может служить до 10 лет, ведь люди хранят в них сбережения и обращаются с ними аккуратнее.

По данным замглавы ЦБ, на сегодняшний день в обращении — более 18 триллионов наличных рублей, то есть наличные банкноты и монеты по-прежнему востребованы. Как отметил Белов, часть населения предпочитает наличные — это нормально, поэтому задача Банка России — обеспечить людям выбор.

По данным опроса ЦБ, только 6% россиян полностью обходятся без наличных, а значит бумажные деньги в ближайшее время точно не исчезнут из нашей жизни.

Новая сторублевка появилась в 2022 году, обновленные 5000 — в 2023 году, выпуск 1000 рублей намечен на конец 2025-го. Оставшиеся номиналы в 10, 50 и 500 рублей тоже планируется заменить поэтапно до 2028 года, сообщил Белов.

Он пояснил, что в 2022 году вернули выпуск бумажных 10 рублей, так как они легче в отличие от монет и востребованы в торговых сетях. Кстати, теперь купюры покрывают специальным лаком, который продлевает срок их жизни.