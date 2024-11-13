Демограф Тимаков предложить привязать размер пенсии к числу детей

Демограф Владимир Тимаков призвал рассчитывать размер пенсии в РФ, исходя из родительского вклада в общество, привязав его к числу детей, сообщает ТАСС .

Соответствующее предложение аналитик представил в своем докладе. Эксперт считает, что активная демографическая политика мало повлияет на простое воспроизводство, но она может затормозить снижение.

Тимаков считает, что размер пенсии надо привязать к числу рожденных и воспитанных детей. Также, по его словам, перенос основной массы материнского капитала на первое по очередности рождение — это неэффективно. Он уверен, что более результативно будет стимулирование последующих рождений детей.

Доцент кафедры демографии МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Узкая добавила, что чиновникам следует знать азы демографии. По ее словам, «лобовые» меры здесь не будут работать. При этом эксперт считает, что необходимо продолжать и сохранять существующие меры демографической политики, заботясь о росте уровня рождаемости.

Ранее в РФ предложили отправить женщин на удаленку для повышения рождаемости. Авторы инициативы считают, что это поможет укрепить демографическую ситуацию.