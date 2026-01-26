Дело в логике: как изменить отношение к деньгам и начать зарабатывать

Селиванов рассказал, что привычка жить от зарплаты до зарплаты делает человека предсказуемым и управляемым. По его словам, в такой ситуации у людей не остается времени на стратегическое мышление и планирование будущего.

«Наших родителей учили терпеть, а не считать. Мы привыкли реагировать, а не планировать. Деньги для многих — не инструмент свободы, а источник тревоги. И пока человек боится денег, ими всегда управляет кто-то другой. Системе выгоднее, когда люди тратят все: реклама, кредитные продукты, искусственный „статус через покупку“ — все заточено под расход, а не под капитализацию. Гражданин, у которого нет подушки безопасности, — идеальный потребитель», — пояснил инвестор в эфире радио Sputnik.

Селиванов отметил, что большинство программ по финансовой грамотности учит только базовой дисциплине, но не формирует мышление владельца капитала. По его словам, людей учат экономить на мелочах, но не объясняют, как создавать активы.

«Главный разрыв между бедными и богатыми — не в доходах, а в логике. Финансово безграмотный сначала тратит, потом думает. Финансово грамотный сначала считает, потом действует. Когда человек начинает воспринимать деньги как инструмент, он выходит из „крысиных бегов“ и получает свободу выбора», — заключил эксперт.

