Дело не в блокировке Telegram: почему работникам давно пора вернуться в офис

Блокировка мессенджеров и перебои с интернетом из-за атак беспилотников могут стать одной из ключевых причин возврата российских сотрудников в офис, сообщила РИАМО председатель Независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина.

Ранее стало известно, что удаленных сотрудников могут заставить ходить в офисы в ближайшее время. Дистанционная работа может стать невозможной из-за блокировки в России Telegram.

«Блокировка мессенджеров и сбои в работе интернет-сети в результате атак беспилотников или по другим причинам — не повод вернуть сотрудников в офис, а одна из весомых причин. Вообще их несколько, но неполадки с сетью — в числе первоочередных», — сказал Митина.

Она отметила, что это нельзя рассматривать как удобный предлог для работодателей. Скорее наоборот: активное распространение дистанционных форм деятельности и удаленной работы было именно флуктуацией, отклонением от нормы.

«Оно было связано с форс-мажорными обстоятельствами — с пандемией коронавируса, необходимостью соблюдать режим самоизоляции, карантин и так далее. Нынешняя ситуация вызвана особыми, чрезвычайными обстоятельствами. Сейчас она завершается, и мы возвращаемся к привычному порядку вещей», — уточнила эксперт.

Митина добавила, что, в конце концов, удаленка не везде реальна. Не каждая профессия или род деятельности вообще подразумевают возможность работы из дома. Особенно это касается рабочих специальностей, промышленного производства, да и в целом производственной сферы.

«Удаленка — это удел либо менеджмента, либо интеллектуальных форм деятельности, то есть написание текстов, работа, связанная с IT-технологиями, и т. д. Поэтому она потихонечку будет сходить на нет и останется именно в тех сферах, где изначально мыслилась как возможная», — заключила специалист.

