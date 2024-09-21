сегодня в 16:04

Делягин: пенсия в РФ будет ниже прожиточного минимума

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что средняя годовая социальная пенсия будет меньше прожиточного минимума на протяжении следующих двух лет, сообщает « Царьград ».

По его словам, в РФ очень сильный «недостаток денежной массы». В таких условиях новым методом развития российской экономики стало повышение процентной ставки и ограничение спроса с помощью других способов.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать матпомощь пенсионерам перед Новым годом. Это назвали 13-й пенсией.

Делягин отметил, что вместо нее было бы «логичнее повышать по-человечески пенсию». Однако, по данным депутата, российских пенсионеров ждет иной расклад.

«Средняя годовая социальная пенсия будет меньше прожиточного минимума пенсионера в этом году, в следующем и в 2026», — отметил Делягин.

Он добавил, что разрыв будет маленьким, но постепенно он станет увеличиваться.

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец также отметил, что 13-я пенсия в РФ не нужна, а вместо нее следует повышать обычную пенсию.