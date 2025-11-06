Декан Ван Вэнь прогнозирует «взрывной рост» торговли между Китаем и Россией

сегодня в 06:31

Эксперт: товарооборот России и Китая может достичь 300 млрд долларов

На полях Международного экономического форума «Хунцяо» в Шанхае прозвучали оптимистичные прогнозы относительно перспектив российско-китайского торгового сотрудничества, сообщает ТАСС .

Декан Института финансовых исследований «Чунъян» Ван Вэнь заявил, что товарооборот между странами может превысить 300 млрд долларов после развития платежной и транспортной инфраструктуры. Ключевыми препятствиями эксперт назвал несовершенство платежных механизмов и дефицит логистических маршрутов, предложив строительство новой железнодорожной линии из Синьцзяна в Новосибирск.

По мнению профессора, потенциал торговли значительно выше — до 400-500 млрд долларов, а достижение целевого показателя к 2030 году не представляет сложностей.

Основными драйверами роста должны стать поставки китайских автомобилей, электроники и оборудования в Россию при одновременном увеличении закупок российской сельхозпродукции.

В 2024 году товарооборот достиг рекордных 244,81 млрд долларов, однако в текущем году наблюдается спад на 9,4%.