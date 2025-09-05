Китайские инвесторы реализуют в Подмосковье проекты на 80 млрд рублей

В Московской области на стадии реализации находятся 11 проектов с участием капитала китайских инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В Московской области ведется реализация 11 инвестпроектов, в которых участвуют инвесторы из Китая. Общий объем инвестиций составляет 80 млрд рублей, а реализация проектов предполагает создание более 8,3 тыс. новых рабочих мест. Что касается товарооборота между регионом и зарубежными партнерами, доля Московской области составляет 7,6% от всего товарооборота России с Китаем. Основные категории экспорта включают потребительские товары, продукцию машиностроительной отрасли, металлы и изделия из них, химическую продукцию и текстиль», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в числе крупнейших проектов китайских инвесторов — создание второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске. Это ключевая точка входа для китайского бизнеса на российский рынок. На территории бизнес-парка работает более 400 резидентов из 14 стран мира, 180 из которых — это компании из КНР.

Кроме этого, несколько соглашений о реализации крупных инвестпроектов с иностранцами были подписаны в ходе ПМЭФ2025. Например, китайская компания ZXMM планирует построить в Солнечногорске завод по производству дисков для сельхозтехники. Проект будет реализован в индустриальном парке «Есипово», где уже образуется крупный машиностроительный кластер, в том числе, и с участием иностранных инвесторов.

Еще один проект планирует реализовать в подмосковной ОЭЗ «Дубна» производитель медицинского оборудования для диагностических исследований SNIBE. Китайская частная биомедицинская компания хочет создать производство реагентов и анализаторов в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для Московской области.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе и сегодня мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) «Гринвуда», и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев.