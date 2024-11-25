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Данные ЦБ: курс доллара впервые превысил 103 рубля с марта 2022 года

Курс американского доллара перешагнул отметку 103 рубля в первый раз с марта 2022 года. 25 ноября он продается по цене 103,7 рублей за единицу, сообщается на сайте Центробанка РФ .

Еще 23 ноября курс доллара был 102,5 рублей. Таким образом за три дня он подорожал на 1,2 рублей.

Вырос и курс китайского юаня. Он стоит 14,2 рублей по сравнению с 13,9 23 ноября.

Увеличилось в цене и евро. Оно стоит 108,8 рублей по сравнению со 107,4 23 ноября.

Ранее экономист Максим Тимошенко сказал, что на текущей неделе курс доллара может вырасти до 104 рублей. На российскую валюту давят геополитика, а также дисбаланс между импортом и экспортом.