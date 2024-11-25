Стал известен прогноз курса доллара на конец ноября 2024 года

В качестве стимула для курса доллара выступает активное обсуждение перспектив политики нового президента США Дональда Трампа. На рубль давят геополитика и дисбаланс между импортом и экспортом, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Курс рубля ослаб на фоне эскалации санкционного давления со стороны США, отмечает он. Помимо геополитики, на российскую валюту по-прежнему давит дисбаланс между импортом и экспортом и глобальный рост доллара.

По словам эксперта, в фокусе мирового рынка — ожидание свежих сигналов от Федрезерва США относительно дальнейшей риторики его денежно-кредитной политики (ДКП), снижение количества заявок на пособие по безработице в США до семимесячного минимума, что стало относительной неожиданностью. Таким образом статистика показывает, что рынок труда США остается сильным, подчеркивает Тимошенко.

«В числе событий предстоящей недели, способных повлиять на мировые позиции доллара: публикация октябрьского индекса расходов на личное потребление в США. В качестве стимула для курса доллара может выступить активное обсуждение перспектив политики нового президента США, способного привести к инфляционному росту. Евро между тем продолжает терять позиции под давлением обострения геополитической риторики», — комментирует эксперт.

Поддержать рубль на этой неделе способно приближение традиционного пика налоговых выплат экспортерами, способное увеличить предложение валюты на рынке, добавляет он.

Курс доллара с 25 по 29 ноября составит 101-104 рубля, курс евро — 106-109 рублей, прогнозирует Тимошенко.