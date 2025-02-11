Citibank указал на фундаментальные показатели Ethereum на фоне падения курса

С начала года курс криптовалюты Ethereum (ETH) уменьшился примерно на 20%, но фундаментальные показатели становятся лучше, сообщает РБК .

Как уточняется в исследовательском отчете Citibank, при этом общая сумма заблокированных средств (TVL) в блокчейне Ethereum сильно увеличилась. Биржевые фонды (ETF) на альткоин продолжают привлекать капитал.

С момента выборов главы государства в США 5 ноября курс Ethereum вырос с 47,4 млрд до 57,8 млрд долларов, по информации DeFiLlama.

У ETF на основе «эфира» тоже отмечают приток средств и рост интереса к ним. Как уточнили в SoSoValue, на 10 февраля чистые активы под управлением девяти Ethereum-ETF в Штатах подросли до 10,15 млрд долларов.

В прошлом году Ethereum показал самый небольшой рост курса среди 10 крупнейших криптовалют. Однако эксперты считают, что его возможности могут привлечь к альткоину внимание институциональных инвесторов с приходом новой администрации в Вашингтоне.