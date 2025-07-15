Для жителей Подмосковья стали доступны бонусы от еще одной торговой сети

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья запустило программу лояльности для жителей, которые перешли на получение единого платежного документа на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Пользователи цифровых платежек получают бонусы в виде промокодов на скидки в магазинах крупных торговых сетей. Ранее более 10 тыс. участников уже получили скидки от сети «Магнит».

Теперь к программе присоединился ещё один ритейлер — «Дикси».

«Мы подключили к нашему эксперименту представителей ритейл-индустрии, предприятия общепита и фермерские хозяйства. Теперь жители смогут получать не только онлайн-квитанцию, но и приятные бонусы — скидки в магазинах. В ближайшее время для жителей будут доступны программы лояльности от еще от порядка 80 представителей малого бизнеса. Условия сотрудничества с этими субъектами уже прорабатываются», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Перейти на ЕПД на Госуслугах можно ежемесячно с 1 по 19 число включительно.

После чего с 20 числа этого же месяца министерство направит на электронные почты участников промокоды на скидки в магазины двух торговых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.