Что будет с ценами на золото до конца 2025 года — мнение аналитика

Цены на золото в начале сентября обновили исторический максимум, превысив отметку 3700 долларов за тройскую унцию. Подобное движение отражает сочетание как внешнеэкономических, так и внутренних факторов. При благоприятных для металла условиях к концу 2025 года рост стоимости может достичь 4000 долларов, сообщил РИАМО аналитик финансового маркетплейса Сравни Алексей Лоссан.

Цены на золото зависят от динамики экономики США и политики ФРС

В первую очередь рост котировок был вызван публикацией слабых данных по рынку труда США, что усилило ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, отмечает он. Снижение процентных ставок традиционно ведет к падению доходности облигаций и снижает привлекательность доллара, в результате чего инвесторы переключают внимание на золото как на защитный актив. Кроме того, сохраняется геополитическая неопределенность, а центробанки ряда стран продолжают увеличивать резервы в золоте, что также формирует устойчивый спрос.

«Прогнозы на оставшуюся часть года во многом зависят от динамики американской экономики и политики ФРС. Если данные по занятости и инфляции будут продолжать сигнализировать о замедлении, вероятность сохранения золота на высоких уровнях велика. В базовом сценарии можно ожидать диапазон $3800–3 900 за унцию к концу года, при благоприятных для металла условиях возможен выход к $4000. В то же время укрепление экономики США и рост реальных ставок могут вызвать коррекцию», — отметил Лоссан.

Золото как инструмент инвестиций

По его словам, золото выполняет в инвестиционном портфеле роль инструмента сохранения стоимости. В отличие от облигаций и акций, оно не приносит текущего дохода, но служит средством защиты капитала в периоды нестабильности, хеджем от инфляции и валютных рисков. Для частных инвесторов наиболее рациональной формой вложений выступают биржевые фонды, обеспечивающие простоту входа и выхода и минимальные транзакционные издержки. Физическое золото — слитки и инвестиционные монеты — подходит для долгосрочного хранения, однако требует расходов на хранение и страхование. Дополнительным инструментом являются акции золотодобывающих компаний, но они более волатильны и зависят от операционных рисков, объясняет эксперт.

«Быстрый рост котировок золота имеет как преимущества, так и риски. С одной стороны, инвесторы получают инструмент диверсификации и возможность компенсировать падение других активов. С другой — резкий рост часто сопровождается повышенной спекулятивной активностью, что может привести к сильным коррекциям. Кроме того, сохранение золота в физической форме требует дополнительных затрат», — говорит аналитик.

Прогноз цен на серебро и базовые металлы

На динамику других драгоценных и промышленных металлов также стоит обратить внимание, указывает Лоссан. Серебро традиционно движется в одном направлении с золотом, но его волатильность выше. В 2025 году оно уже преодолело уровень 40 долларов за унцию, чему способствовал рост промышленного спроса, в том числе со стороны «зеленой» энергетики и электроники. По прогнозам, серебро может закрепиться в диапазоне 40–45 долларов при сохранении дефицита предложения.

«Базовые металлы, такие как медь или никель, сильнее зависят от промышленной конъюнктуры. В случае стимулирующей политики центробанков и восстановления мировой экономики они могут укрепиться, однако при сохранении признаков рецессии риски снижения сохраняются», — констатирует эксперт.