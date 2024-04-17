Четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи в юанях из РФ

Несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из РФ. В их число вошли ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, сообщает газета «Известия».

Гендиректор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин отметил, что расчеты особенно сложно стало проводить за промышленные товары. При этом трансакции за обычные потребительские продукты Китай еще пропускает.

Около 80% платежей из России в КНР вернулись обратно после того, как в конце марта ужесточились условия. Новые ограничения появились в Bank of China. На данный момент только небольшая доля операций проходит из РФ в данный банк.

Ранее основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов заявил, что ситуация с платежами в КНР будет ухудшаться по всем направлениям. Сейчас сложности возникают с оплатой тех групп товаров, которые имеют двойное или прямое военное назначение, а также относятся к санкционным, не разрешенным к ввозу в РФ.