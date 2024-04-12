Эксперт: ситуация с платежами в КНР будет ухудшаться по всем направлениям

Сейчас сложности с оплатой товаров возникают с любыми переводами из Китая и в КНР. И в первую очередь они касаются тех групп, которые имеют двойное назначение или прямое военное назначение, а также относящихся к санкционным, не разрешенным к ввозу в РФ, сообщил РИАМО основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов.

В конце марта китайские банки начали блокировать оплату компонентов для ноутбуков и серверов от российских заказчиков. Эксперты отметили, что КНР выступает монопольным поставщиком, поэтому у компаний из России могут начаться серьезные трудности и задержки производства.

«Мы прогнозируем, что ситуация будет ухудшаться абсолютно по всем направлениям, в том числе и по платежам за несанкционные товары. Даже в национальных валютах, в том числе в юане, ходят сейчас гораздо труднее и дольше. Зачастую китайские банки отказываются принимать платежи из России или отправлять их в Россию, опасаясь вторичных санкций», — сказал эксперт.

По его словам, единственный способ преодолеть эту проблему — использовать альтернативные технологии платежей, но абсолютно законные, например, платежи через финансовых агентов.

«И уже сейчас многие банки, в том числе крупные, пусть и не афишируя это публично, предлагают клиентам данную технологию. Она работает», — заключил Беспалов.