Чем больше, тем лучше? Россияне массово ждут падения ключевой ставки 12 сентября

Согласно недавнему опросу онлайн-сервиса Moneyman, почти треть россиян (29%) считает, что Центробанк снизит ключевую ставку на один процентный пункт — с 18% до 17% — на предстоящем заседании 12 сентября, сообщает Газета.ru .

25% респондентов прогнозируют более существенное снижение — до 16%. Россияне считают, что текущие обстоятельства могут позволить ЦБ опустить ключевую ставку именно до этой отметки. Таким образом, большинство опрошенных ожидает смягчения денежно-кредитной политики регулятора в сентябре.

При этом большинство респондентов предполагают, что Центробанк снизит ключевую ставку на предстоящем заседании. Из них 54% ожидают уменьшения ставки, но примерно четверть опрошенных (24%) считают, что ставка останется на прежнем уровне, а 15% не смогли определиться с ответом.

Тема ключевой ставки вызывает все больший интерес у населения. Статистика «Яндекс Вордстат» показывает рост поисковых запросов по этой теме на 34,5% — с 3,85 млн в январе–августе 2024 года до 5,18 млн за аналогичный период 2025 года.

В опросе по теме ключевой ставке приняли участие 3 тыс. россиян.

12 сентября состоится очередное заседание Центробанка, на котором будут рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки. Заслуженный экономист России, доктор экономических наук Юрий Твердохлеб заявил, что ЦБ может понизить ключевую ставку на 1-1,5 процентных пункта — до 16,5-17%.

