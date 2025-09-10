До 17%: экономист спрогнозировал понижение ключевой ставки

Заслуженный экономист России, доктор экономических наук Юрий Твердохлеб заявил, что на заседании 12 сентября Центробанк может понизить ключевую ставку на 1-1,5 процентных пункта — до 16,5-17%, сообщает Общественная Служба Новостей .

«В чем я практически уверен — ставку повышать не будут. Также, думаю, не очень высока вероятность, что ее оставят неизменной. Что действительно можно предполагать — так это то, что ставка будет снижаться», — сказал Твердохлеб.

По его словам, рассчитывать на существенное снижение все же не стоит: подобный шаг мог бы повлечь за собой серьезные и не всегда предсказуемые последствия.

Вероятнее всего, Центробанк продолжит тактику постепенного уменьшения ключевой ставки. Можно прогнозировать снижение в пределах 1 процентного пункта. Возможно, до полутора, но с большей вероятностью около 1, не более. Для более значительного снижения необходимы соответствующие факторы, которые на данный момент отсутствуют. Поэтому прогнозы о снижении ставки на 2-3 или даже 4 процентных пункта кажутся маловероятными, заключил экономист.