сегодня в 13:10

C 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%

C 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Индексация рассчитана на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 год и коснется более 4 млн человек, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Все необходимое для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрено. Важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили четко и в срок, — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, с 1 апреля увеличатся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих отрядов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.

Социальные пенсии выплачиваются гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа для страховой пенсии, а также инвалидам и семьям, потерявшим кормильца по различным причинам.

Ранее в Госдуме назвали средний размер социальных пенсий с 1 апреля 2026 года. Увеличение выплат превысит текущий уровень инфляции.

