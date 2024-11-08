Брокер рассказала, как можно повысить кредитный рейтинг клиента

На тему повышения кредитного рейтинга написано очень много материалов и размещено большое количество рекламы в интернете. Однако мало кто из потенциальных заемщиков задумывается, на основании чего формируется этот рейтинг, сообщила РИАМО кредитный брокер, эксперт по восстановлению кредитной истории и кредитованию Екатерина Шакурова.

Бюро кредитных историй и консультация специалиста

Рейтинг формируется по методике каждого бюро кредитных историй — БКИ (НБКИ, ОКБ, Скоринг Бюро) на основании той информации, которую видит клиент в своей кредитной истории. Эксперт отметила, что у каждого БКИ методика своя, поэтому клиент увидит разные цифры кредитного рейтинга и отнесение их к определенной зоне риска. Чаще всего история обозначена цветами (красный, желтый, зеленый).

«Поэтому первая рекомендация: прежде чем бежать повышать свой кредитный рейтинг на разного рода площадках и сервисах, закажите вашу кредитную историю в каждом БКИ. Два раза в год предоставляется услуга бесплатно», — заявила Шакурова.

Шкала для оценки рейтинга исчисляется от 1 до 999. Вторая рекомендация брокера, если вы заказали кредитный отчет — и увидели там цифры ниже 900, то это повод обратиться к специалисту за консультацией перед подачей на кредит. В текущих рыночных условиях клиенты с рейтингом даже 700–900 получают отказы.

Переоценка важности кредитного рейтинга

Все клиенты при обращении к брокерам за консультацией зациклены на цифре кредитного рейтинга. Однако банки не принимают решение только по этим цифрам. Мало того, что как цифра он — кредитный рейтинг — банками не учитывается.

«Банком учитываются параметры вида кредита, опыта выплат, даты выдачи и т. д. Банки принимают решение на основании совокупности факторов, таких как доход, трудоустройство, возраст, рыночные условия, ограничения регулятора и т. д. Факторов и показателей множество, их бывает свыше 100. Поэтому третья рекомендация — смотрите на себя как на полноценного клиента (образно с руками, ногами и головой), а не глазами одного лишь рейтинга (это только голова)», — добавила эксперт.

Стандартные методы повышения рейтинга

Они достаточно широко освещены в наше время: не допускать просрочек (срочно их закрыть, если таковые имеются), не брать микрозаймы, не делать массовые запросы в банки. Также сюда стоит добавить важный параметр — снижайте долговую нагрузку по количеству счетов в кредитной истории. Кредитную карту, которую для плана выдал менеджер в каком-то банке, но человек ей не пользуется, нужно закрыть.

«Очень важно учитывать то, что закредитованные клиенты с количеством договоров 3+ и даже своевременными выплатами имеют кредитный рейтинг 700+, но банки их не кредитуют, так как их показатель нагрузки в глазах банка высокий», — подчеркнула Шакурова.

Не стоит делать массовые рассылки заявок в банки. Некоторые клиенты делают это с помощью площадок и различного рода сервисов. Как работают сервисы по проверке кредитного рейтинга — вы оставляйте свои данные, получаете рейтинг (непонятно из какого Бюро кредитных историй), а потом происходит массовая веерная рассылка по кредитным и некредитным организациям.

«И вас начинают просто заваливать звонками. Каждая организация, в которую попала ваша заявка, запрашивает ваши данные из кредитного отчета и этот шквал заявок, а чаще всего и отказов, оседает в вашей кредитной истории. Это очень сильно понижает кредитный рейтинг и влияет на принятие решение по клиенту», — рассказала специалист.

Она призвала никогда не брать микрозаймы для повышения кредитного рейтинга. Это может не помочь, так еще и напрочь его убить. Особенно у клиентов с нормальной кредитной историей либо ее отсутствием. Если вам отказывают банки — значит дело не в рейтинге, и бежать брать микрозаймы для его повышения самый неэффективный способ. Этим способом всегда пытаются поднять рейтинг клиенты с испорченной кредитной историей, но это тоже не выход. Восстанавливать кредитную историю можно и другими кредитными продуктами более эффективно и результативно.

«Также закончу тем, что клиенты с кредитным рейтингом 300–700 получают хорошие положительные решения в банке при условии иных сильных факторов. К примеру, при наличии, залога, официальной заработной платы и т. д.», — заключила она.