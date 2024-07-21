Британия рискует столкнуться с новой волной забастовок из-за низкой оплаты труда

Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз завила, что в стране может начаться новая волна забастовок, если правительство не поднимет зарплаты медсестрам и учителям выше уровня инфляции, сообщает Газета.ru .

«Нам нужно вырваться из этой роковой петли низкого роста, высоких налогов и ухудшающегося качества госуслуг. Нам нужно развивать экономику», — сказала Ривз в интервью агентству Bloomberg.

Независимые органы по надзору за оплатой труда Соединенного Королевства, рекомендовали повысить зарплаты учителям и медикам на 5,5%. Однако британское правительство заложило в бюджет повышение лишь на 3%. Так, для увеличения выплат всему госсектору на 5,5% властям необходимо найти дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что Евросоюз в торговой войне с Китаем может использовать «новое оружие», одним из которых станет использование механизма международных закупок.