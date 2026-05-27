Ботвинья и коллекция икры: перекус на ПМЭФ-2026 может влететь в копеечку

Бренд-шеф крупной компании и историк кулинарии Антон Прокофьев в беседе с РИАМО отметил, что цена за одно блюдо на Петербургском международном экономическим форуме в этом году может составить 10 тыс. рублей и более.

«Знаете, учитывая, что это ПМЭФ, там накрутка идет чуть ли не +10. То есть одно блюдо может стоить сколько угодно. Цена может доходить и до 10 тыс. рублей за блюдо. А сколько там стоит ассорти икры, мне представить страшно. Половина поварской зарплаты — минимум», — поделился мнением Прокофьев.

Ранее Росконгресс рассказал, какой будет гастрономическая программа на ПМЭФ-2026. Так, можно будет попробовать блюда ресторанов с разными кулинарными концепциями.

Например, в одном из заведений гостям предложат студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, щи из квашеной капусты с боровиками, дуэт черной трески и лосося на гриле. Другой ресторан удивит блюдами с духом старорусской кухни — «Оливье» с раковыми шейками, коллекцией икры с мини-оладьями, винегретом с балтийской килькой, «купеческим» борщом, ботвиньей.

