Bosch не планирует возобновлять деловые связи с Россией

Немецкий производитель стиральных машин и холодильников Bosch прокомментировал слухи о перезапуске его российского завода. В компании заявили, что не планируют возобновлять деловые связи с Россией, сообщает РИА Новости .

Глава пресс-службы BSH Hausgeräte Ева Бауэршмидт подчеркнула, что компания не поддерживает никаких связей с Россией. Также Bosch не будет поставлять в страну комплектующие и продукцию.

«Всем нашим подразделениям и сотрудникам по всему миру предписано не вести бизнес с Россией. Мы не планируем это менять», — заявила Бауэршмидт.

Сети появились слухи, что АО «Газпром бытовые системы» приступило к организации производства бытовой техники на площадях ушедшего из России концерна Bosch в Санкт-Петербурге. Хотя оператор и поменялся, собственник остался прежним.

Эксперты считают, что коммерческий успех проекта возможен только при сохранении узнаваемого бренда Bosch. Особенностью ситуации является временный характер управления активами — в случае возвращения немецкого концерна в Россию контроль над производством автоматически перейдет к прежнему владельцу.

Ранее стало известно, что Bosch к 2026 году закроет два своих завода в Германии из-за экономического кризиса. Сейчас там изготавливают электроинструменты, в том числе угловые шлифовальные машины и ударные дрели.