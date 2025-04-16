На бывших мощностях немецкого бренда начнут выпускать бытовую технику

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АО «Газпром бытовые системы» приступило к организации производства бытовой техники на площадях ушедшего из России концерна Bosch в Санкт-Петербурге, пишет «КоммерсантЪ» .

Несмотря на смену оператора, юридически заводы по-прежнему принадлежат немецкой компании. В настоящее время на предприятиях идет процесс наладки оборудования, поиска поставщиков комплектующих и разработки тестовых образцов продукции.

Эксперты отмечают, что коммерческий успех проекта возможен только при сохранении узнаваемого бренда Bosch, обладающего устойчивой репутацией на российском рынке.

Особенностью ситуации является временный характер управления активами — в случае возвращения немецкого концерна в Россию контроль над производством автоматически перейдет к прежнему владельцу. Тем временем российские операторы разработали долгосрочную финансовую стратегию развития предприятий, рассчитанную до 2035 года.

Согласно данным финансовой отчетности, первые холодильники и стиральные машины могут появиться на рынке уже в следующем году.

Ранее в Bosch заявили о закрытии двух заводов в Германии.