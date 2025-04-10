Компания Bosch намерена закрыть два завода в ФРГ из-за экономического кризиса

К 2026 году на территории Германии перестанут работать два завода немецкой компании Bosch. Корпорация приняла решение закрыть свои подразделения Bosch Power Tools из-за экономического кризиса, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на промышленный профсоюз IG Metall.

«9 апреля руководство проинформировало трудовой коллектив о том, что завод в Лайнфельдене-Эхтердингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и завод в Зебнице в Саксонии будут закрыты к концу 2026 года. В Лайнфельдене это коснется 230 человек, а в Зебнице — 270», — говорится в сообщении IG Metall.

Компания Bosch пошла на радикальные меры из-за проблем в строительной отрасли. Еще одной причиной для закрытия двух заводов стала потребительская сдержанность на фоне экономического кризиса — люди стараются меньше тратить, что негативно сказывается на производстве.

На вышеперечисленных заводах Bosch изготавливают электроинструменты, в том числе угловые шлифовальные машины и ударные дрели. В будущем их будут производить на других заводах корпорации.