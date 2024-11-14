Боррель призвал Евросоюз экспроприировать замороженные активы России

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал ЕС принять решение об экспроприации замороженных активов России, а не только доходов от их реинвестирования, пишет ТАСС .

Он призвал искать решение, как использовать замороженные активы РФ.

«Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», — заявил он.

Ранее сообщалось, что претензии России к Евросоюзу на счет замороженных активов легитимны, но при этом они должны быть переданы Украине, так как претензии Киева к Москве также легитимны. Соответствующее заявление сделала будущая глава евродипломатии Кая Каллас, которая вступит в должность 1 декабря 2024 года.