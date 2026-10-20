Больше половины россиян готовы выбрать ломбард вместо банка

Опрос показал, что больше половины россиян не против обратиться в ломбард вместо банка или микрофинансовой организации. Треть опрошенных воспринимают его как привычный финансовый сервис, сообщает АБН24 .

Доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков объяснил изменение отношения к ломбардам разными целями клиентов. Одни считают их обычным финансовым институтом, другие видят в них возможность продать вещь, не выкупая залог.

По словам эксперта, в большинстве случаев люди обращаются в ломбарды после отказа банков. Преимуществом становится возможность не возвращать деньги: если клиент не может обслуживать заем, он отказывается от залога и снимает с себя долговую нагрузку.

«Считается, что ломбард — легкий вариант получения денег, но это одновременно и достаточно дорогой вариант», — отметил Чирков.

Эксперт также предупредил, что ломбарды оценивают вещи значительно ниже их реальной стоимости. Они зарабатывают на процентах или последующей продаже залогового имущества. По мнению Чиркова, рост доверия связан не с готовностью платить высокие ставки, а с поиском понятных условий и возможностью выйти из сделки без новых долгов.

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