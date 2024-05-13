Более 650 млн руб инвестируют в модернизацию агрофабрики «Натурово» в Луховицах

Агрофабрика «Натурово» продолжит модернизировать производство на территории городского округа Луховицы. На первом этапе на предприятии установили автоклав для стерилизации овощей, а также производственную линию по розливу напитков с натуральным яблочным соком прямого отжима. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В сутки здесь будет выпускаться более 20 тыс. бутылок. Первую партию продукции уже отправили на полки крупнейших сетевых ретейлеров по всей России.

«За счет запуска новых производственных линий, в которые инвестировано около 100 млн рублей, на предприятии было создано дополнительно 50 рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта по модернизации производства оценивается в более чем в 650 млн рублей. В дальнейшем на предприятии планируется установка и запуск новых линий по консервации овощей и фруктов, а также линий по производству джемов, варенья и конфитюров. Полностью весь проект инвестор планирует реализовать в течение 10 лет», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Бренд «Натурово» был создан в 2013 году, а само предприятие работает на рынке 29 лет. На сегодняшний день на производственных мощностях «Натурово» в Калининграде и Подмосковье организован полный цикл работ с овощами и фруктами — от хранения и переработки до упаковки готовой продукции. Особое внимание уделяется качеству используемой продукции. Все фрукты и овощи еще на стадии сортировки проходят обязательные исследования, включая строгий микробиологический контроль. Так, например, все соки и лимонады имеют сертификат детского питания.

На сегодняшний день в линейке выпускаемой продукции агрофабрики более 300 наименований — соления, консервации, вареные овощи, соусы, напитки, соки, морсы, джемы и многое другое. В месяц компания производит более 3 тонн готовой продукции.

«Мы ориентируемся на монобрендовость, на развитие собственной торговой марки, на расширение ассортимента товаров с именем „Натурово“ на упаковке. На сегодняшний день мы видим, что стабильным спросом пользуются также и замороженные полуфабрикаты. Значит, и этот вид товаров имеет смысл отнести к числу наших приоритетов. Наша первостепенная задача — стать еще ближе к постоянным покупателям, сделать присутствие бренда „Натурово“ неотъемлемой частью их культуры потребления», — отметил гендиректор компании Александр Иванов.

В ближайшее время агрофабрика «Натурово» планирует запустить первый фирменный магазин в Подмосковье, он будет расположен на территории предприятия в городском округе Луховицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.