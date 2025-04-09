Более 35 тыс т томатных соусов и кетчупов выпускают производители Подмосковья в год

Объем производства кетчупов и томатных соусов производителями Подмосковья с января по февраль этого года составил 5 тыс. тонн, что больше цифр аналогичного периода прошлого года на 13,4%. Московской областью произведено свыше 27,5% от общего объема в Центральном Федеральном округе и 4,6% в масштабах страны, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В прошлом году подмосковные предприятия выпустили 35,3 тыс. тонн данного вида продукции.

Ведущими производителями по данному направлению выступают АО «Дарсил» из Люберец, ООО «ПК Печагин» из Чехова и ООО ПК «Тогрус» из Домодедово.

Томатные соусы — одни из самых популярных добавок к блюдам во всем мире. Их готовят из томатов, перетертых в пюре и уваренных с добавлением сахара, соли, уксуса и специй — чеснока, лука, перца, гвоздики, корицы и других пищевых добавок, придающих вкус и аромат продукту. В зависимости от рецепта, соусы могут быть сладкими, острыми или пряными. Особенно часто данные виды соусов используются для пасты, пиццы, блюд из мяса, овощей, а также при изготовлении домашних заготовок.

Кетчупы делятся на 4 категории по проценту содержания томатной пасты: экстра-класс — не менее 40%, высшая категория — от 30%, первая и вторая категории — не менее 15%. Рекомендуется отдавать предпочтение соусам без искусственных красителей и консервантов, предварительно изучив информацию на этикетке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.