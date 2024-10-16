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Более 2000 ученых трудятся над проектами кластера «Ломоносов» в Москве

В 2023 году был открыт кластер центра «Воробьевы горы» — «Ломоносов». Сегодня там работают конструкторские бюро 66 высокотехнологичных компаний столицы и трудятся более 2000 ученых, инженеров и исследователей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге .

За полтора года работы резиденты инвестировали 2,9 млрд рублей в НИОКР. Яркими проектами кластера являются АО «Корпорация Попов Радио» (производство кварцевых тиглей) и АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (исследование безопасности информационных технологий).

Компания Bell Integrator разработала переводчик программного кода, а ООО «ТПС» производит оборудование на базе литий-ионных батарей и суперконденсаторов. ООО «Т8 НТЦ» создает телекоммуникационное оборудование для оптических сетей связи, ООО «Салфокс» — системы очистки воздуха для городских очистных сооружений, ООО «Арктический Научный Центр» — микробный препарат для утилизации углеводородных загрязнений в арктических морях.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что производителям медицинских изделий и лекарств доступны свыше 20 мер поддержки, включая финансовые инструменты. С начала текущего года московские предприятия данной отрасли смогли привлечь свыше 40 млрд рублей на покупку нового оборудования и расширение производств.