Гарбузов: за счет поддержки города в Москве растет выпуск медизделий и лекарств

Правительство столицы способствует активному развитию медицинской промышленности. Производителям медицинских изделий и лекарств доступны свыше 20 мер поддержки, включая финансовые инструменты. С начала текущего года московские предприятия данной отрасли смогли привлечь свыше 40 млрд рублей на покупку нового оборудования и расширение производств, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, льготное инвесткредитование, ставшее доступным с 2022 года благодаря поручению мэра Москвы Сергея Собянина, оказалось одним из наиболее популярных инструментов поддержки среди промышленников столицы.

«За 9 месяцев текущего года благодаря льготным инвестиционным кредитам от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичные производители лекарств и медицинских изделий смогли привлечь более 40 млрд рублей. Средства предприятия направили на расширение производственных площадок, закупку высокотехнологичного оборудования, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить объемы производства и обеспечить москвичей и жителей страны необходимой, жизненно важной продукцией», — отметил Гарбузов.

Московская компания «С. П. Гелпик», которая выпускает рентгенодиагностическое оборудование, смогла привлечь 1,5 млрд рублей. Средства были инвестированы в строительство нового завода, площадь которого составила 15 тыс. кв. м. В эксплуатацию предприятие введут в конце 2025 года. Оно принесет Москве 50 новых рабочих мест.

Как отметил генеральный директор компании Владимир Аврамов, инвестиции в реальное производство всегда долгосрочны.

«Благодаря программе компенсации ключевой ставки наша компания расширяет производство. Своевременность программы субсидирования ставки позволяет предприятию избежать кассового разрыва и реализовать намеченные планы в условиях высокой инфляции и нестабильности рынка», — сказал Аврамов.

Компания «Элта», выпускающая средства измерения уровня сахара в крови и глюкометры, привлекла 350 млн рублей для строительства 1,4 тыс. кв. м «чистых» помещений. Проект стал частью общей программы увеличения выпуска продукции, модернизации системы контроля качества и производства, а также обновления линейки приборов. В прошлом году на рынок выпустили глюкометр с возможностью ведения дневника самоконтроля и подключения внешних мобильных устройств через протокол Bluetooth. Предприятие стало одним из лидеров по продажам в РФ российских средств измерения глюкозы в крови.

Предприятие «Профилабтест», которое является ведущим отечественным производителем иммунохроматографических экспресс-тестов для клинических лабораторий любого уровня, смогла привлечь для покупки производственно-складского комплекса 110 млн рублей в виде льготных инвесткредитов. Благодаря новым современным помещениям получится улучшить условия труда работников, увеличить скорость обработки клиентских заказов, улучшить условия хранения и усовершенствовать производственные процессы.

Для получения средств по льготной ставке нужно заключить кредитный договор и обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Как только заявка будет одобрена, произойдет подписание договора финансовой поддержки для компенсации части затрат на оплату процентов по кредиту. После этого на счет предприятия в банке, в котором открыт кредит, в зависимости от сроков списания процентов перечислят необходимую сумму. Подробную информацию можно узнать на официальном портале фонда.