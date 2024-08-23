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Более 2 трлн рублей составил оборот столичного ИТ-сектора за I полугодие

Оборот ИТ-сектора Москвы за первые шесть месяцев 2024 года превысил 2 трлн рублей, это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

На спрос услуг столичного ИТ-сектора повлияли активное развитие отечественных приложений и автоматизация бизнес-процессов.

Обороты увеличили компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и консалтингом, а также проектировщики и разработчики баз данных, операторы web-платформ и т. д.

Для обеспечения стабильной работы сектора власти Москвы разработали меры поддержки. Речь идет о налоговых льготах, упрощенной системе трудоустройства и т. д.

Ранее стало известно, что москвичи создали рекордное число техностартапов по горпрограммам. Власти мегаполиса помогают тестировать и внедрять их продукты в жизнь.