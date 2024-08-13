Сергунина: москвичи создали рекордное число техностартапов по горпрограммам

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина сообщила, что участники московских программ разработали рекордное число технологических стартапов, а власти помогают тестировать и внедрять их продукты в жизнь.

Только в 2024 году участники трех программ: «Академии инноваторов», хакатона «Лидеры цифровой трансформации», конкурса «Новатор Москвы» создали почти 300 стартапов.

«Это превышает показатель за весь 2023 год более чем в 2 раза. Кроме того, мы отмечаем рост интереса к каждому из проектов. С начала года на участие в них поступило в общей сложности около 30 тыс. заявок», — рассказала Сергунина.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» — крупное соревнование разработчиков по созданию ИТ-продуктов для госструктур и бизнеса. Обладателями премии мэра Сергея Собянина «Новатор Москвы» может стать любой изобретатель старше 14 лет, при этом область для изобретений не ограничивается.

Начинающие технологические предприниматели могут стать участниками программы «Академия инноваторов». Присоединиться к ней можно в любое время: хоть на этапе зарождения проекта, хоть на этапе его выхода на рынок.

От ИИ-ассистента до VR-тренажеров

Участники «Академии инноваторов» создали ассистента на базе искусственного интеллекта, которого можно задействовать в расшифровке звонков в текст с выделением основных тезисов разговора.

Другие участники московских программ создали платформу для любителей творчества. «НейроХудожник» может сгенерировать полноценную картинку по предложенному ей наброску.

Победитель конкурса «Новатор Москвы» создал сервис, который представляет собой цифровой двойник элементов конструкций зданий, сооружений, механизмов, с помощью которого можно контролировать стройку из любой точки мира. Эту инновацию уже начали применять в России и Китае, а недавно она вышла и на индийский рынок.