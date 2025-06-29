Более 100 тонн клубники продали в июне на московских ярмарках выходного дня

Свыше 100 тонн клубники было реализовано продавцами на московских ярмарках выходного дня с конца мая, сообщается на сайте мэра столицы.

Ягоды поступают на прилавки мегаполиса из различных регионов РФ. Так, например, первая отечественная клубника нового урожая прибыла из Крыма и Краснодарского края.

Сейчас на прилавках также есть ягоды из Тамбовской, Липецкой, Тульской, Воронежской и других областей. Благодаря большой географии поставок посетители ярмарок могут лакомиться клубникой на протяжении всего лета.

В начале сезона продавались такие сорта, как «альба», «клери», «королева елизавета». А сейчас также предлагают «ананасную» и «алису». Ягоды попадают в Москву в идеальном виде.

Всего на столичных рынках представлены продукты, привезенные более чем из 40 регионов России.

Ранее на московских ярмарках также стали продавать черешню и вишню из Центральной России. До этого фермеры продавали ягоды только с юга РФ.