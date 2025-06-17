Черешню и вишню из Центральной России стали продавать на московских ярмарках Общество сегодня в 13:13 Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

В середине июня на прилавках столичных ярмарок выходного дня начали продавать больше черешни и вишни. До этого фермеры продавали ягоды только с юга РФ, теперь выбор стал больше — поставки идут и из Центральной России, сообщается на сайте мэра Москвы.