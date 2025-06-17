Черешню и вишню из Центральной России стали продавать на московских ярмарках
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В середине июня на прилавках столичных ярмарок выходного дня начали продавать больше черешни и вишни. До этого фермеры продавали ягоды только с юга РФ, теперь выбор стал больше — поставки идут и из Центральной России, сообщается на сайте мэра Москвы.
Фрукты привозят, в том числе из Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Тульской и иных областей этой части страны.
Ранние сорта вишни кисло-сладкие на вкус. В эту категорию входят «молодежная», «студенческая», «владимирская» и иные.
Черешню продают трех сортов — «рондо», «фатеж» и «ревна». Плоды у фруктов довольно большие. Мякоть можно легко отделить от косточек.