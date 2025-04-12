Bloomberg: в США начался икорным бум из-за дешевой китайской икры

В Соединенных Штатах наблюдается значительный рост спроса на блюда с икрой из-за поставок дешевой продукции из Китая, сообщает агентство Bloomberg .

«Существует икорный бум, и каждый раз, когда кто-то спрашивает меня, почему, я отвечаю им одно и то же: приток китайской икры массового производства по очень низким ценам», — заявил директор икорного ресторана «Caviar Russe» Эдвард Панчерников.

При этом посетители ресторанов, несмотря на доступные цены, продолжают считать икру элитным продуктом. Владельцы заведений утверждают, что блюда с икрой способны создать благоприятное и солидное впечатление о ресторане, а также привлечь посетителей и увеличить средний чек.

Из материала следует, что икорный бум в США скоро закончится из-за торговой войны с Китаем и введения новых пошлин американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что ни президент США Дональд Трамп, ни китайский лидер Си Цзиньпин не готовы идти на уступки в экономическом противостоянии и демонстрируют повышенную осторожность. При этом Трамп ждет пока Си Цзиньпин проявит инициативу в переговорах о тарифах.