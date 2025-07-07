Ефимов: квартал по реновации построят на участке бывшей промзоны Соколиная гора

Недвижимость

Современный ЖК для реализации программы реновации появится на части бывшей промзоны «Соколиная Гора», заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь участка составляет порядка 24 га.

«Оператором проекта комплексного развития территорий на участке площадью 23,99 гектара назначен Московский фонд реновации жилой застройки. В течение восьми лет с начала реализации проекта здесь возведут современный жилой квартал для реализации программы реновации. Инфраструктуру территории дополнят объектами общественно-делового назначения, которые позволят создать в районе Соколиная Гора более трех тысяч рабочих мест. На сегодня утвержден проект планировки территории и определен подрядчик на проектирование и строительство. Начало строительных работ запланировано на конец 2026 года», — уточнил Ефимов.

Площадка расположена вблизи шоссе Энтузиастов, недалеко от станций Сортировочная МЦД-3, «Авиамоторная» Калининской и Большой кольцевой линий метро и Шоссе Энтузиастов Московского центрального кольца (МЦК).

«По проекту планировки предусмотрено возведение более 412 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе почти 250 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Кроме того, будет построено более 160 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения. Это объект образования, торговый и культурно-досуговый центры, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в составе общественно-делового здания», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе КРТ в городе создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.