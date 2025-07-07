Ефимов: квартал по реновации построят на участке бывшей промзоны Соколиная гора

Современный ЖК для реализации программы реновации появится на части бывшей промзоны «Соколиная Гора», заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь участка составляет порядка 24 га.

«Оператором проекта комплексного развития территорий на участке площадью 23,99 гектара назначен Московский фонд реновации жилой застройки. В течение восьми лет с начала реализации проекта здесь возведут современный жилой квартал для реализации программы реновации. Инфраструктуру территории дополнят объектами общественно-делового назначения, которые позволят создать в районе Соколиная Гора более трех тысяч рабочих мест. На сегодня утвержден проект планировки территории и определен подрядчик на проектирование и строительство. Начало строительных работ запланировано на конец 2026 года», — уточнил Ефимов.

Площадка расположена вблизи шоссе Энтузиастов, недалеко от станций Сортировочная МЦД-3, «Авиамоторная» Калининской и Большой кольцевой линий метро и Шоссе Энтузиастов Московского центрального кольца (МЦК).

«По проекту планировки предусмотрено возведение более 412 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе почти 250 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Кроме того, будет построено более 160 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения. Это объект образования, торговый и культурно-досуговый центры, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в составе общественно-делового здания», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе КРТ в городе создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.