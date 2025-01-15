Bloomberg: у берегов Китая скопились танкеры с российской нефтью

У берегов Китая стоят пять танкеров почти с 4 млн баррелей российской нефти марки «Сокол» и ESPO. Как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg, четыре из них подпали под американские санкции.

Отмечается, что объем «застрявшей» нефти вырос почти в два раза за несколько дней дней. Прогнозируется его дальнейший рост в ближайшее время.

Несколько ключевых китайских портов в восточной провинции Шаньдун испытывают опасения и не хотят работать с топливом, несмотря на то что новые санкции Соединенных Штатов еще не вступили в силу.

Американское правительство на минувшей неделе ввело крупнейшие санкции против энергетики РФ. Под рестрикции попали компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а еще свыше 180 судов, задействованных в транспортировке топлива.