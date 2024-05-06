Bloomberg: российские нефтяные компании столкнулись с нехваткой рабочей силы

По информации агентства Bloomberg, нефтяные и газовые компании России столкнулись с нехваткой рабочих из-за демографического кризиса 90-х годов и высокой конкуренции ВПК, сообщает «Лента.ру» .

Например, в компании Kasatkin Consulting отметили, что на данном этапе сектору не хватает примерно 40 тыс. сотрудников. Работодатели активно ищут не только квалифицированный персонал, но и простых рабочих.

Зарплаты в нефтяной и газовой отраслях заметно выше, чем по всей стране. В начале года средняя зарплата составляла 125 тыс. рублей, но даже такие суммы не сравнимы с выплатами, которые предлагаются по контракту с Минобороны.

Компании стараются всячески стимулировать людей устраиваться к ним на работу. Например, вводят доплаты рабочим, которые приводят других сотрудников. Персоналу предлагают медицинские осмотры, корпоративный отдых и горячие обеды, но дефицит кадров все равно растет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в стране будет наблюдаться нехватка кадров и квалификаций, но решать эту проблему за счет трудовой миграции не стоит.