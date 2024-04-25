«Проблему не решит»: Путин высказался о покрытии дефицита кадров за счет мигрантов

сегодня в 17:08

Путин поручил решить вопрос с нехваткой кадров без завоза в РФ мигрантов

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в России будет наблюдаться дефицит кадров и квалификаций, но решать эту проблему за счет трудовой миграции не стоит, сообщает РИА Новости .

«По оценкам экспертов, Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа», — подчеркнул глава государства.

Путин рекомендовал искать иные пути решения существующей проблемы.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита квалифицированных сотрудников в России зарплаты идут на опережение. Рост оплаты труда уже зафиксирован в сферах образования и медицины.