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В Британии рассказали об унизительной утечке секретных данных бундесвера

В Британии рассказали об утечке записей видеосовещаний армии Германии
Политика

Фото - © Unsplash.com

Для командования бундесвера провалом стала утечка записей секретных видеосовещаний армии Германии. При этом они некоторое время были в открытом доступе, сообщает «Газета.ру».

Как стало известно, тысячи секретных видеосовещаний попали в интернет. Именно поэтому люди по всему миру смогли увидеть данные видео.

После произошедшего, немецкая армия подверглась унижениям и оскорблениям.

Некоторые утекшие в сеть видеосовещания бундесвера носили гриф «совершенно секретно».