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В Волгограде в суд передали дело матери, истязавшей свою семимесячную дочь

В Волгограде прокуратура направила в суд дело об истязании семимесячного младенца матерью. Она снимала избиение ребенка на камеру, сообщает «Газета.ru».

25-летняя мама избивала младенца и снимала это на видео. В августе прошлого года женщина поссорилась с родственниками. Она угрожала выбросить младенца в окно.

В отношении молодой мамы возбудили уголовное дело, но она не признала свою вину.

Материалы расследования отправили в суд для рассмотрения. Женщине может грозить длительный срок заключения.